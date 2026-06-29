Хорошим переговорщиком со стороны Евросоюза может быть тот, кто не успел наговорить или наделать нелицеприятных для России вещей. Об этом в интервью RTVI заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

"Мы все, что имели сказать на эту тему, уже сказали, и, соответственно, президент Российской Федерации, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период", - сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что занятая Германией, Британией и Францией ультимативная позиция по урегулированию украинского конфликта неприемлема для России.

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По его словам, эту мысль, а также принципиальную позицию Москвы по этому вопросу он донес до послов "евротройки" в ходе недавней встречи с ними. При этом сама встреча, как подчеркнул Галузин, состоялась по просьбе глав дипмиссий указанных стран.

Тем не менее беседу с представителями Берлина, Лондона и Парижа он назвал содержательной.