Названо определяющее итоги саммита НАТО обстоятельство

Политолог Юрий Светов считает, что итоги саммита НАТО в Анкаре зависят от того, примет ли в нем участие президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Светова, лидеры стран-участников НАТО возлагают надежды на встречу с Трампом. В свою очередь, присутствие главы Белого дома, как заявил политолог, зависит от ситуации вокруг Ирана.

«Все надежды европейских политиков сводятся к тому, что на мероприятии они будут «облизывать» главу Белого дома, хвалить его за великие победы в Иране и требовать, чтобы тот сосредоточился на Украине, помогал ей. Они уже сейчас рапортуют, что Трамп изменил отношение к украинскому конфликту и обдумывает, как поставлять ракеты Киеву или выдать ему лицензию на производство ракет. Если президент США на саммит не приедет, то повестка будет рассматриваться по-другому», — заявил он.

Ранее Парламентская ассамблея НАТО потребовала разрешить удары по России.