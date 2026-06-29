Раскрыта цель заявлений Путина об СВО и загадочных встреч с Лукашенко

Предложения Киева остановить наше наступление на земле, а также прекратить удары по тыловым объектам, которые отмела Россия, являются очередной ловушкой, которую придумал Запад. Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал, почему Владимир Путин решительно отказался от навязываемого «перемирия» и зачем президент соседней Белоруссии сразу же после визита на Валдай отправился в Китай.

Минувшие выходные, после спровоцированной киевским режимом эскалации, выдались богатыми на события военно-политического толка. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным, после чего сразу же отправился в Китай, где провел беседы с лидером страны Си Цзиньпинем. Тем временем, Владимир Путин в большом интервью дал понять, что Киеву, несмотря на эскалацию, не удастся продвинуть невыгодные для нас условия заключения мира.

По словам президента, противник фактически предложил сосредоточить боевые действия только в четырех регионах, прекратив наше наступление в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях. Россия отказалась останавливать наступление, равно как и дальнобойные удары по тылам противника.

Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что провокации со стороны киевского режима, в том числ и угрозы Белоруссии, будут продолжаться вплоть до сентября.

- Обострение, связанное с ударами по нашей энергосистеме и гражданским объектам России, имеет одну цель — вызвать недовольство населения и недоверие властям, - говорит он. - Таким образом Запад пытается сорвать осенние выборы в Госдуму, спровоцировать протестные выступления. За этими планами стоит не только Украина, а в первую очередь страны Европы. Поэтому ничего удивительного нет в активизации ударов ВСУ.

- Чего еще ждать от противника?

- Думаю, удары будут продолжаться. Противник сейчас накапливает беспилотники, крылатые ракеты, чтобы снова перейти к наиболее чувствительным уколам. Именно поэтому президент Путин поставил задачу серьёзного расширения производства средств ПВО.

- Почему мы отказались от предложения прекратить дальнобойные удары?

- Наш президент все правильно сказал: подобные удары с нашей стороны привели к тому, что целый ряд очень важных украинских объектов полностью уничтожен или надолго выведен из строя. Украина это понимает и пытается создать иллюзию мирных инициатив. Но они носят односторонний характер и выгодны киевскому режиму. Равно как и сокращение района боевых действий только до четырех регионов.

Противнику кровь из носу нужны людские ресурсы, чтобы перебросить свои войска на Донбасс, в Запорожскую и Херсонскую области. Замысле понятен: через какое-то время Киев скажет, что Россия не выполняет соглашение и попросит ввести войска НАТО. Четко просматривается хитрая игра Запада по оккупации Украины и использованию ее в качестве тарана против нашей страны.

Президент четко обрисовал ситуацию на земле: до Сум российской армии осталось 10,5 километров, от Рай-Александровки до Славянска и Краматорска - 10 километров. Перспективы достаточно неплохие. Тем более Константиновка, по словам президента, на 96% освобождена и уже находится под нашим контролем. Это очень хороший результат.

- Чего пока нельзя сказать по ситуации с дронами...

- Удары ВСУ дронами и крылатыми ракетами поспособствовали решению давно назревшего вопроса, а именно - созданию антидроновой ПВО. Процесс реформирования войск ПВО и создания системы, способной надёжно обеспечивать безопасность предприятий, населения, сейчас пойдёт ускоренными темпами.

Позитивно и то, что, отработан ряд приёмов, позволяющий бороться с дронами противника. Мы говорили, что с американским беспилотником «Хорнет», он же «Марсианин» очень тяжело бороться, так как средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) их практически не берут. Некоторое время эти дроны действительно кошмарили нашу магистраль «Новороссия» и активно действовали в районе Крыма.

Но уже найдено определённое противоядие - система РЭБ, которая эффективно работает против этих дронов. Успешно используются и дроны ПВО. Все, что требовалось, это найти ключик. Этот ключик найден и «Хорнет» перестал быть кошмаром. Независимо от того, что противник все время совершенствует, развивает средства нападения, эффективный щит у нас появляется достаточно быстро.

- Как думаете, что президент Белоруссии обсуждал с Путиным и Си Цзиньпинем?

- Украина жестко давит на Белоруссию. Цель поездок Лукашенко - попытаться договориться о военной поддержке в случае, если Украина откроет второй фронт. В Китае могла идти речь о поддержке оружием, боевой техникой, технологиями. Возможно, сейчас Белоруссия какую-то помощь запросит у Китая, потому что техника, оружие нам самим нужны на фронте, мы в этих вопросах ограничены. И самое главное, Китай может оказать и дипломатическое давление на Украину для того, чтобы она отказалась от своих намерений.

- Китаю удастся повлиять на Украину?

- У Китая есть возможности повлиять на Киев. У него достаточно крупный товарооборот с Украиной. Если я не ошибаюсь, в 2025 году были поставки железной руды и металлов на $2,5 млрд, а закупки в Китае - на $10 млрд. Почти $13 млрд для Китая, конечно, это капля в море, но для Украины это ощутимые цифры в условиях конфликта. Так что у Пекина есть возможности влиять на политику Украины. Да, европейцы диктуют свои условия, но голос Китая, он тоже слышен.