Заместитель Мишустина рассказал, где будет отдыхать этим летом

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым признался, что собирается провести отпуск в Крыму.

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«Да, конечно», — ответил Чернышенко, отвечая на вопрос журналиста, все так же ли он планирует поехать в Крым.

Вице-премьер призвал россиян сохранять оптимизм в отношении летнего туристического сезона. Он отметил, что размеры страны и растущее число туристических направлений позволяют жителям России выбирать разные варианты отдыха.

«Посмотрите, какая у нас огромная страна, есть много мест, куда можно поехать», — обратил внимание заместитель Михаила Мишустина.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Travelline сообщил, что россияне стали реже выбирать для отдыха Крым и Северный Кавказ. В Севастополе на июль — август зафиксировано крупнейшее в России падение числа гостиничных бронирований — на 43,1%, а в Крыму — на 30,9%. Отмечается, что спрос на отдых в Крыму резко упал из-за проблем с транспортом, перебоев с электричеством и топливом и работы Крымского моста на фоне атак ВСУ, а также отсутствия авиасообщения и сокращения числа поездов. Аналогичное снижение наблюдается на Северном Кавказе, что связано с последствиями масштабного весеннего наводнения.

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