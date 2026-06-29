Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что хорошим кандидатом в переговорщики от Европейского союза (ЕС) с точки зрения РФ будет тот, кто не сделал и не сказал гнусностей в отношении Москвы. Об этом информирует RTVI.

По словам Галузина, президент Российской Федерации, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для РФ хороший переговорщик тот, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период.

Замглавы МИД также охарактеризовал как содержательную свою недавнюю встречу с послами Германии, Франции и Великобритании.