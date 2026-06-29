МИД России высказался о размещении ядерного оружия в Финляндии

Россия примет военно-технические и политические меры реагирования на запрет на размещение ядерного оружия в Финляндии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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«Такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты. В этой связи финскому народу стоило бы задуматься — приведет ли это решение их элит к повышению безопасности самой Финляндии?» — утверждается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что снятие запрета на размещение ядерного оружия — беспочвенное решение, которое несет реальные угрозы национальной безопасности России.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в страну.