Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным заявила, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на её обращение по трагедии в Старобельске.

«Написала письма верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, верховный комиссар ответил мне на моё письмо», — сообщила омбудсмен.

Ранее постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью RT заявил, что в ООН «отделываются общими фразами» на направляемые Россией свидетельства преступлений украинской стороны.

Лантратова заявляла RT, что Россия ждёт реакции международного сообщества на теракт ВСУ в Старобельске.