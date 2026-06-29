В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

Кремль не собирается анализировать эмоциональную тональность высказываний украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Что касается эмоциональной тональности заявлений Зеленского, то не нам давать такую оценку. Пусть это делают специалисты или вы — журналисты», — отметил он.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в офисе Владимира Зеленского рассматривают вариант его переизбрания через Раду. Он отметил, что Зеленский рассматривает себя исключительно в качестве президента, тогда как другим участникам он может предлагать разные варианты, но реализация этих предложений остается под вопросом.