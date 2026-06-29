Названо место и время похорон Сергея Иванова

Бывший министр обороны РФ, почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов будет похоронен на Троекуровском кладбище 30 июня. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Сергей Борисович будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник", - сообщил собеседник ТАСС.

О смерти Иванова в возрасте 73 лет стало известно 26 июня.

О Сергее Иванове

Иванов являлся выпускником Краснознаменного института КГБ СССР, работал сотрудником управления КГБ ССР по Ленинградской области, в системе которого в то время служил Владимир Путин. С 1981 по 1991 год служил в системе Первого главного управления, затем до 1998 года продолжал работу в Службе внешней разведки РФ. С августа 1998 года по ноябрь 1999-го был заместителем директора ФСБ, работая под руководством Путина.

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В ноябре 1995 года был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ, а в марте 2001 года возглавил Министерство обороны РФ, на этой должности он проработал до марта 2007 года. С февраля 2007 года по май 2008-го занимал должность первого заместителя председателя правительства РФ, с мая 2008 года по декабрь 2011-го был заместителем председателя правительства РФ, курируя вопросы промышленности, транспорта и связи.

С декабря 2011 по август 2016 года руководил Администрацией президента РФ, позднее был назначен специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Входил в наблюдательный совет Ростеха и Российского фонда прямых инвестиций, был председателем попечительского совета Российского военно-исторического общества.

В 2008 году Иванов стал одним из инициаторов создания Единой лиги ВТБ, возглавлял организацию до 2014 года, а затем занял пост почетного президента. В 2024 году Иванов был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ как один из основателей и многолетних руководителей турнира.