Украине придется заплатить за вторжение в Курскую область своими территориями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее глава государства рассказал, что своими действиями в Курской области Россию вынудили формировать зону безопасности в приграничье за счет территории Украины.

Песков обратил внимание, что называя направления, где создается буферная зона, президент имел в виду именно плату за временную оккупацию части российского региона.

«Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне», — напомнил Песков о словам российского лидера.

В апреле Путин заявил о долге властей перед жителями Курской области. Он назвал очевидной обязанность помогать населению приграничного региона.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, оккупировав часть приграничного региона. Бои продолжались в течении нескольких месяцев. Российские войска полностью освободили субъект в апреле 2025 года.