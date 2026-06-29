Тема Украины фигурировала в ходе встрече президентов РФ и Белоруссии на Валдае. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера ответил вопрос, являлся ли Александр Лукашенко каналом связи с Киевом, учитывая, что в Минске состоялась его встреча с представителями Владимира Зеленского.

По словам Пескова, тема Украины обсуждалась, но президент Белоруссии не передавал Владимиру Путину никаких посланий от главы киевского режима.

Ранее ирландский экономист Филип Пилкингтон выразил мнение, что недавнее заявление президента России об освобождении Новороссии следует понимать как намерение взять под контроль Одессу и все черноморское побережье Украины.