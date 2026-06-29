Песков высказался о каналах связи Москвы и Киева

Анализировать эмоциональную тональность высказываний украинского лидера Владимира Зеленского в Кремле не намерены. Этим должны заниматься специалисты или журналисты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отказался отвечать на вопрос журналистов о каналах связи, налаженных между Москвой и Киевом. Песков пояснил: чтобы эти каналы функционировали, они должны оставаться непубличными.

Пресс-секретаря президента спросили, осуществляются ли контакты между Москвой и Киевом через президента Беларуси Александра Лукашенко. Поводом для такого вопроса стало заявление президента России: Владимир Путин рассказал о контактах с украинской стороной, налаженных по нескольким линиям, передает РИА Новости.