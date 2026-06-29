Анонсирована первая встреча Путина с новым уполномоченным по правам человека

Президент России Владимир Путин впервые встретится с новым уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня он примет уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Это первая ее рабочая встреча с главой государства после вступления в эту очень важную и ответственную должность. Уже есть о чем доложить президенту», — сказал он.

По его словам, Лантратова уже многое успела сделать на посту омбудсмена.

Представитель Кремля также добавил, что в графике Путина на 29 июня запланировано несколько встреч непубличного характера. Каких-либо других подробностей об этом Песков не привел.

Госдума назначила Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России 14 мая. До этого она занимала пост председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Лантратова сменила на этом посту Татьяну Москалькову, которая была омбудсменом 10 лет.