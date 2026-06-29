Ирландский экономист Филип Пилкингтон в своем аккаунте в соцсети X выразил мнение, что недавнее заявление президента России Владимира Путина об освобождении Новороссии следует понимать как намерение взять под контроль Одессу и всё черноморское побережье Украины.

Накануне российский лидер отметил, что Киев пытается отвлечь Вооруженные силы России от главной задачи — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии. Пилкингтон расценил это как прямое указание на масштабные цели в регионе.

Ранее сообщалось, что в городе Измаил Одесской области неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью на спецплощадку полиции.