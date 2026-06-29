Украина наращивает сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в Службе внешней разведки РФ.

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Там заявили, что режим украинского президента Владимира Зеленского пытается получить доход от транзита наркотиков в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его запросы. Вместе с тем утверждается, что местные власти ценят помощь наркокартелей Латинской Америки в деле привлечения наемников в украинскую армию.

По данным СВР, главные наркокартели намерены расширить географию поставок запрещенных веществ на фоне активизации антинаркотической кампании в США. Они рассматривают Украину как «безопасный коридор» для выхода в Европу из-за отсутствия в стране пограничного и таможенного контроля.

Утверждается, что основной перевалочной базой на канале наркотического транзита в Евросоюз через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области.

— Вот такая наглядная иллюстрация к поговорке «кому война, а кому мать родна». Хотя чего еще можно ожидать от засевшего в Киеве режима с наркозависимой верхушкой во главе, — говорится в заявлении.

В Сети считают, что Зеленский сам страдает от наркозависимости. Так, во время видеообращения главы государства к гражданам из его носа выпал белый шарик неизвестного происхождения. После этого политик шмыгнул носом и сделал вид, что ничего не произошло. Психиатр и нарколог Василий Шуров предположил, что это может быть некий наркотик.