Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Текст послания приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Своей многолетней государственной деятельностью вы снискали искреннее уважение граждан Туркменистана и весьма значительный авторитет на международной арене. Высоко ценим ваши усилия по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между нашими государствами", - отметил российский лидер.

Он выразил уверенность, что российско-туркменские отношения будут и впредь поступательно развиваться в духе углубленного стратегического партнерства на благо дружественных народов двух стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Председатель Народного совета отмечает в понедельник 69-летие.