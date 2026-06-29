Европе припомнили отказ от российской энергии на фоне рекордной жары

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на рекордную жару в Европе. Об этом он написал в социальной сети Х.

На фоне рекордной жары Дмитриев припомнил Евросоюзу от российской энергии.

«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», — отметил он.

С 17 июня в ЕС стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. Документ предполагает полный отказ ЕС от импорта российского газа к концу 2027 года.