Путин: переговоры по Украине перенесли в Стамбул по предложению Киева

Переговоры по Украине в 2022 году перенесли в Стамбул по просьбе Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Путин напомнил, что в 2022 году российско-украинские переговоры начались в Белоруссии.

"По предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул", - добавил глава государства.

Путин не исключил, что новые переговоры по Украине могут состояться в Белоруссии. Кроме того, по нескольким направлениям есть новые предложения, добавил президент. 23 июня Путин заявил, что Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной.

В тот же день постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник сказал, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения.

По его словам, "протянутая рука Киева повисла в воздухе" и терпение страны "не безгранично". Если Совет Безопасности ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, отметил Мельник.