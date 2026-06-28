Путин сообщил, что больше суток общался с Лукашенко

Президент России Владимир Путин рассказал, что пригласил председателя правительства РФ Михаила Мишустина принять участие в его переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Мы с ним [с Лукашенко] общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Но не только вдвоем, но и втроем. Я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича. Обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях, и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве", - уточнил российский лидер в разговоре с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.