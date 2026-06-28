Путин заявил, что в Анкоридже не было никаких договоренностей

Президент России Владимир Путин заявил, что в Анкоридже не было никаких договорённостей.

Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«В Анкоридже действительно не было никаких договорённостей. Но мы обсуждали определённые возможности завершения конфликта на Украине... Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Ну, согласились. Ну что же ещё-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали не сразу. Но приехали к Анкориджу, сказали: «Да, согласны», — рассказал Путин.

Ранее Axios со ссылкой на двух чиновников сообщал, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр договорённостей Анкориджа.