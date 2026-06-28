Киевский режим предлагает ограничить боевые действия четырьмя регионами, чтобы перебросить силы с других участков. На это указал, отвечая на вопросы журналиста "Вестей" Павла Зарубина, президент РФ Владимир Путин.

"Еще одно предложение - ограничить боевые действия, прошу внимания, только четырьмя территориями. То есть, проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить", - сказал российский лидер.