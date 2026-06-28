Путин утвердил новый состав комиссии по обеспечению участия России в G20

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в "Группе двадцати".
"Назначить председателем комиссии начальника Экспертного управления президента РФ, представителя президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", российского шерпу Агафонова Дениса Владимировича", - говорится в распоряжении.
В комиссию вошли представители Кремля, МИД, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минэнерго, Минфина, Минцифры, Минприроды, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда, Минздрава, Центробанка.