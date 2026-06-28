Путин созвал совещание по обеспечению России топливом

Президент Владимир Путин проводит совещание по обеспечению внутреннего рынка России топливом, передает РИА Новости.

Агентство сообщает, что в нем участвуют в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

Глава государства предложил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке страны, отмечается в материале.

До этого более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос.

На этом фоне вице-премьер Александр Новак заверил, что объем топлива в РФ позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке. При этом он тоже обратил внимание на «достаточно большой ажиотаж», который «искусственно» увеличил спрос на топливо примерно на 20–30%. Чиновник уточнил, что сейчас в стране логистические связи перестраиваются с учетом потребностей, а «балансировка рынка потребует какое-то время».