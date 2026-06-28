Путин призвал свести к минимуму последствия ударов ВСУ по гражданским объектам
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка призвал свести к минимуму последствия ударов ВСУ по гражданским объектам.
«Хотел бы вновь повторить, нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин потребовал от чиновников ответственной работы на фоне атак ВСУ.
Он отметил, что удары Киева по России только стимулируют бойцов СВО работать дальше.