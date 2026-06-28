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Медведев назвал самый острый вызов для России

Lenta.ruиещё 1

Демографическая ситуация является ключевым и наиболее острым вызовом для России на данный момент. Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на съезде партии, сообщает ТАСС.

Медведев назвал самый острый вызов для России
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«Первый и самый острый вызов — это демография», — сказал политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что демография остается болезненным вопросом для России. Страна, как отмечал пресс-секретарь президента, находится в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии.

До этого президент России Владимир Путин назвал высокое качество жизни обязательным условием роста демографии в стране. Он отмечал, что суверенитет страны определяют именно люди с их знаниями и квалификациями.