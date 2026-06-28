Медведев высказался о гибридной войне против России

Попытки Запада навязать России чуждые ей ценности представляют собой часть гибридной войны. Об этом 28 июня заявил председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на съезде партии.

© Kremlin.ru

«Наши граждане хорошо понимают, как важно противостоять попыткам навязать нам чуждые ценности. Это, по сути, ведь часть гибридной войны Запада против России», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, в рамках борьбы с имеющимися вызовами необходимо приобщать людей к родной истории и культуре, сохранять духовно-нравственные основы, а также «черпать вдохновение и энергию для развития и свершений прославленных деятелей и героев страны».

Кроме того, как подчеркнул Медведев, необходимо быть готовыми противостоять попыткам врагов России нарушить нормальный ход предвыборной кампании и не дать расшатать государство.