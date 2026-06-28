Медведев назвал условие безопасности России

Без победы в специальной военной операции (СВО) никакой безопасности России не будет. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе съезда партии «Единая Россия», трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, только победой в СВО Россия может ответить на вызовы.

«Без этого никакой безопасности не будет. Мы с вами это уже прекрасно понимаем», — сказал политик.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что будущее России объединяют ее граждане. Медведев считает, что это и есть подлинный суверенитет.

Ранее Медведев призвал развивать в России отрасли, которые обеспечивают обороноспособность и безопасность государства. Говоря об условиях, в которых это нужно осуществить, он отметил, что «никогда в современной мировой истории ни одна страна не подвергалась такому объему незаконных ограничений».