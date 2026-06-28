Западные страны прикрывают толерантностью потакание порокам, заявил на съезде «Единой России» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что в конфликте на Украине правда на стороне Москвы. Он добавил, что единство России сильнее западной цивилизации

По его словам, эмоции есть у всех, но они должны быть в настоящее время выверенными и сдержанными, без бессмысленной бравады, высокомерия или паники.

«Запад прикрывает толерантностью забвение фундаментальных человеческих ценностей и потакание порокам», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что поддержка Киева со стороны Запада привела к фактическому распаду Украины.

Ранее Медведев сообщил, что западные ценности являются крайне сомнительными подарками, навязываются людям через революции и кровь.