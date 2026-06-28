Путин заявил, что с Россией пытаются говорить на языке силы, когда она слаба

С Россией перестают считаться и пытаются говорить на языке силы при проявлении слабости с ее стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XXIII съезде партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что Россия всегда была сильна и побеждала благодаря народной сплочённости. Это внутреннее единство «не даёт покоя некоторым нашим недоброжелателям», Они хотели бы его пошатнуть, но у них ничего не получится.

«Как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. Пробуют, как в народе говорят, "на зуб", хотят ослабить нас любым путем», — сказал Путин.

По его словам, сейчас Россия испытывает беспрецедентное давление со стороны западных элит. Они пытаются нанести ей стратегическое поражение, и «продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ».

Россия справится со всеми вызовами, «включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры», добавил Путин.