Путин назвал условие существования России

Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или она перестанет существовать. Такое условие назвал президент России Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая России», трансляция которого ведется во «ВКонтакте».

По его словам, при любом проявлении Россией слабости с ней тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы.

«Опробовать, как говорят в народе, на зуб. Хотят ослабить нас любым путем. Избавиться от нас, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось, не получится и сейчас, не получится и впредь», — подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание, что при этом Россия стоит на ногах и готова бороться за свои фундаментальные интересы, мировоззрение, традиции и устои.

Ранее Путин заявил, что защита родины для россиян превыше всего. По его словам, жители страны ответили сплоченностью на агрессивные выпады в свою сторону.