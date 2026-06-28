Путин: у Запада не получается победить Россию на поле боя

Запад хотел нанести поражение России на поле боя, но безуспешно. Его попытки изнутри раскачать ситуацию тоже проваливаются, отметил президент России Владимир Путин на съезде "Единой России".

"Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит, - описал он. - Нанести нам стратегическое поражение, победить нас на поле боя - не могут".