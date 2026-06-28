Медведев коротко прокомментировал открытие съезда «Единой России»

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт работе партийного съезда во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, пишет ТАСС.

По данным агентства, первый этап XXIII съезда начался в столице в воскресенье, 28 июня. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.

На съезде планируется утвердить федеральный список партии, а также кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва по одномандатным округам.

Медведев отметил, что в зале присутствуют 786 делегатов, следовательно, работу можно начинать.

«Кворум имеется», — подчеркнул политик.

Журналисты уточнили, что кандидатуры для выдвижения ранее определялись в ходе предварительного голосования «Единой России», участие в котором приняли свыше 10 млн избирателей.