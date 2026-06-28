Путин заявил, что Киев перешёл к террору и вербует отщепенцев внутри России

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, отступая на фронте, перешёл к террористическим методам.

По его словам, речь идёт об ударах по мирным жителям и гражданским объектам, а также о вербовке внутри России людей для диверсий и терактов.

«Как можно ещё назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов», — сказал глава государства, выступая на пленарном заседании первого этапа XXIII съезда партии «Единая Россия».

Ранее Путин заявил, что врагам не удаётся победить Россию на поле боя.