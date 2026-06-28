Мишустин участвует в предвыборном съезде "Единой России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принимает участие в предвыборном съезде партии"Единая Россия", передает корреспондент ТАСС.

Партия парламентского большинства "Единая Россия" 28 июня проводит в Москве первый этап предвыборного съезда. На нем единороссы выдвинут кандидатов и определят конфигурацию списка, с которым пойдут на думские выборы.

Парламентская гонка стартовала 16 июня, когда Путин подписал указ о назначении выборов. Согласно законодательству, партии, планирующие участвовать в выборах в Госдуму, в течение 25 дней после начала кампании должны провести съезды для выдвижения кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам.