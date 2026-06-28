В Москве заметили плакат «Быть за Путина — базовый минимум»

Агитационный плакат "Быть за Путина - базовый минимум" представили во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве, где 28 июня пройдет съезд "Единой России", сообщает корреспондент ТАСС.

Агитационный плакат создали участники проекта "Политзавод" в рамках соответствующего конкурса по созданию агитационный материалов. Как рассказали ТАСС в "Единой России", он уже используется при проведении агитационной работы в регионах. Кроме того, на площадке съезда представлены 200-страничные брошюры, посвященные реализации пятилетней народной программы партии. Также участникам раздают брошюру "Дюжина жестких вопросов к Единой России", в которой собраны ответы на возможные чувствительные вопросы граждан к партийцам.

По данным организаторов, в первом этапе съезда, на котором "Единая Россия" выдвинет кандидатов на предстоящие выборы депутатов Госдумы, примут участие почти 4 тыс. человек. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября.