Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался в своём Telegram-канале о том, как может измениться британская политика в отношении Украины после смены главы правительства.

По его мнению, от Энди Бернема, недавно избранного в парламент от лейбористов и рассматриваемого в качестве возможного преемника Кира Стармера, не следует ожидать каких-либо перемен во внешнеполитическом курсе. Сенатор полагает, что Бернем, как и его предшественники, твёрдо выступает за финансовую и военную поддержку Киева.

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Пушков также обратил внимание, что Лондон уже взял на себя обязательства предоставить Украине 23,8 миллиарда фунтов стерлингов на военные цели, а также направлять ещё по три миллиарда фунтов ежегодно вплоть до 2031 года. Он выразил сомнение, что Бернем решится заявить о пересмотре данной политики, хотя растущие финансовые трудности самой Британии могут сделать выделение таких средств серьёзной проблемой.

22 июня Кир Стармер объявил о своём решении покинуть должность премьер-министра Великобритании, пояснив, что все его шаги были продиктованы стремлением поставить во главу угла интересы любимой страны.