Глава РФПИ назвал причину проблем с кондиционерами в Европейском союзе

Проблемы с кондиционерами в странах Европейского союза на фоне аномальной жары связаны с отказом от российских энергоресурсов. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал отключение кондиционеров в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе. По его словам, Евросоюз ведет борьбу с кондиционерами не из-за предполагаемого глобального потепления, а потому что у него не хватает энергии для их работы из-за неправильных и безответственных решений о сокращении использования ядерной и российской энергии. Дмитриев отметил, что сокрытие неправильных решений приводит к тяжелейшим последствиям для цивилизации.

Дмитриев надеется на реалистичную позицию Европы по Украине

До этого издание Politico сообщило, что в штаб-квартире Еврокомиссии произошло частичное отключение системы кондиционирования. Причиной тому стала аномальная жара в Европе.

Журналисты отметили, что системы отключили с первого по седьмой этажи. При этом на верхних этажах, где расположены кабинеты главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров, кондиционеры продолжают работать, следует из материала. Сотрудники Еврокомиссии с нижних этажей назвали подобное решение руководства позором.

31 марта Дмитриев сравнил ЕС с черепахой за позднее осознание наступающего энергокризиса.

Ранее стало известно, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары.