Хинштейн рассказал о пытках над освобожденными из плена жителями Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в «Макс» заявил, что поздно вечером в Курск приехали семеро гражданских лиц, которые были освобождены из украинского плена.

Среди них — пять жителей региона, а также двое из других областей. Глава региона встретил их вместе с родственниками.

Хинштейн отметил, что рассказы вернувшихся вызывают ужас. По его словам, люди содержались в тюрьмах и колониях в одних помещениях с уголовниками. Их избивали, унижали и плохо кормили. У одного из пленных по имени Роман была выжжена буква Z на руке.

Хинштейн встретил возвращенных из плена жителей Курска

Губернатор также сообщил, что обсудил ситуацию с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Они намерены предпринять все усилия, чтобы установить судьбу остальных пропавших без вести курян. Пока, по данным властей, сведений о нахождении других жителей области на Украине нет.

До этого Хинштейн заявил, что судьба 320 жителей Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион в 2024-м году остается неизвестной.

Ранее Лантратова помогла многодетному отцу вернуться с СВО домой.