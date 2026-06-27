Путин и Лукашенко 27 июня продолжили общение на Валдае

Президент России Владимир Путин продолжил 27 июня общение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Появившиеся ранее информационные сообщения подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае", - рассказал представитель Кремля.

Лукашенко прибыл в РФ с рабочим визитом 26 июня. Как рассказывал Песков, темой беседы двух лидеров стали развитие Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, реализация совместных проектов в области экономики и вопросы, связанные с региональной безопасностью.