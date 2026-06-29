Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал российскому лидеру Владимиру Путину никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 29 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков подтвердил, что во время неформальной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае обсуждалась тема Украины. По его словам, позиция России по украинскому конфликту остается неизменной и была обозначена президентом еще два года назад.

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Также пресс-секретарь отметил, что каналы, связанные с урегулированием конфликта, должны оставаться непубличными. Кроме того, он заявил, что продвижение российских войск, о котором ранее говорил Владимир Путин, «придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты», передает ТАСС.

26 июня Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где он встретится с Владимиром Путиным. Планировалось, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире.

Позже стало известно, что встреча президента России и белорусского лидера началась. Главы государств общались в формате «тет-а-тет» в резиденции главы РФ на Валдае.