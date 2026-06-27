Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что резиденция польского президента Кароля Навроцкого — дворец Бельведер — была построена на деньги из казны Российской империи.

«Видимо, для баланса с лишением госнаград бандеровских прихвостней поляки задумали через суд отнять у России здание бывшего консульства в Гданьске. Про дипломатические иммунитеты имущества говорить с польскими оголтелыми бессмысленно», — написал Медведев в мессенджере Max.

Зампред Совбеза также подчеркнул, что это русские средства, и предложил подумать о предъявлении Россией иска об изъятии дворца из чужого незаконного владения у новоявленной Польши.

Таким образом политик прокомментировал иск Генеральной прокуратуры Польши, которая потребовала передать польскому государству здание закрытого генерального консульства России в Гданьске.

Дворец Бельведер, построенный в 1819–1822 годах, до Первой мировой войны находился в распоряжении российских царей.

История противостояния вокруг здания в Гданьске обострилась 12 июня 2026 года, когда Прокуратория Республики Польша обратилась в Окружной суд города с иском о признании права собственности польского государственного казначейства на недвижимость, где ранее размещалось российское генеральное консульство. Польская сторона настаивает на том, что здание является её собственностью.

Давление на российскую дипмиссию началось ещё раньше: в апреле 2026 года коммунальные службы по указанию властей прекратили подачу электроэнергии и тепла в здание консульства. Параллельно администрация Гданьска выставила Москве финансовый счёт — около 5,5 миллиона злотых (примерно 1,3 миллиона евро) в качестве компенсации за пользование помещением в период с 2013 по 2023 год.

В Москве подобные действия расценивают как незаконные. Российская сторона подчёркивает, что обладает законными основаниями для безвозмездного использования здания в силу послевоенных договорённостей, и предупредила Варшаву о неизбежности «болезненных ответных мер» в случае попытки изъятия дипломатической собственности.