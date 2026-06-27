Медведев пригрозил Польше иском на дворец Бельведер

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил через суд изъять здание резиденции президента Польши — дворец Бельведер в Варшаве. Он был построен для царской фамилии на деньги Российской империи в XIX веке.

В канале Max Медведев написал, что поляки задумали через суд отнять у России здание бывшего консульства в Гданьске. При этом их не смутил дипломатический иммунитет имущества.

Зампред Совбеза напомнил, что России есть чем ответить. Так, дворец Бельведер в Варшаве построили на деньги Российской империи.

«Да-да! Это русские деньги! Посему стоило бы подумать о предъявлении нашей страной иска об изъятии дворца из чужого незаконного владения (rei vindicatio) у новоявленной Rzeczpospolita», — отметил Медведев.

В МИД ответили на попытки Польши отнять имущество у России

Дворец было построен в 1824 году. Заказчиком выступило российское правительство, которое и выделило деньги. Во дворце находилась резиденция великого князя Константина Павловича и императора Николая Первого. Сегодня здание используется как главная резиденция президента Польши.