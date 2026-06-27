Умер экс-мэр Свердловска Юрий Новиков

В Екатеринбурге скончался Юрий Новиков, с 1988 по 1991 год занимавший пост председателя исполкома Свердловского городского совета народных депутатов. Об этом сообщает E1.RU.

Юрий Новиков родился 12 марта 1937 года в Кургане. После окончания Челябинского железнодорожного техникума он служил в Советской армии командиром танка. Затем поступил в Челябинский политехнический институт.

В 1964 году по распределению прибыл в Свердловск на завод транспортного машиностроения имени Я.М. Свердлова. На предприятии работал от инженера-конструктора до заместителя главного конструктора, а также был секретарем парткома.

С 1980 года его деятельность была связана с партийной работой. Он был вторым секретарем Железнодорожного райкома, затем возглавлял организационный отдел горкома, а с 1984 года стал вторым секретарем Свердловского горкома КПСС.

В декабре 1988 года его избрали председателем исполкома Свердловского горсовета. Он руководил городом до сентября 1991 года. В этот период активно развивалось строительство метро, были открыты Театр драмы, диагностический центр и родильный дом на Уралмаше. В бюджете города закладывались средства на строительство школ, детских садов и поликлиник.

С 1991 по 1993 год Новиков был советником главы администрации Свердловской области. С 1994 по 1998 год занимал пост председателя регионального комитета по промышленности. С 1998 по 2001 год руководил секретариатом губернатора. Государственную службу завершил в 2002 году в должности советника губернатора.

Новиков был награжден орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а также знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Прощание состоится 29 июня в Доме прощания «Вознесение» по адресу: улица Серафимы Дерябиной, 41 а. Похоронят Юрия Новикова на Широкореченском кладбище.