Захарова раскритиковала Румынию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрет на использование государственной символики России командой по художественной гимнастике является следствием нагнетаемой в Румынии русофобии.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

«Достойно сожаления, что нагнетаемая в Румынии все последние годы русофобия приносит столь уродливые плоды», — заявила Захарова.

По её словам, подобные действия свидетельствуют о неспособности страны обеспечить равные условия для участников международных соревнований.

Дипломат также выразила мнение, что государство, допускающее подобные ситуации, не должно претендовать на проведение крупных международных спортивных мероприятий.

Ранее директор правового департамента МИД России Максим Мусихин сообщил, что Россия намерена подать иск против стран Балтии из-за дискриминации русскоязычного населения.