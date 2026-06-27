Стали известны подробности закрытых переговоров Путина с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе закрытых переговоров обсуждают очень деликатные непубличные вопросы. Подробности о встрече лидеров раскрыл в Telegram корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Журналист обратил внимание, что переговоры двух лидеров ведутся полностью в закрытом от прессы формате, что является редкостью для подобных встреч.

Песков: заявлений Путина и Лукашенко после встречи на Валдае не будет

«Насколько я знаю, обсуждают максимально деликатные вопросы, непубличные», — говорится в публикации.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. Накануне они с главой российского государства провели встречу один на один в резиденции Путина на Валдае. Сегодня переговоры продолжаются в расширенном формате.