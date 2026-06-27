Посол России: Москва построит в Иране стратегически важный объект

В ближайшие дни в Москве ожидается встреча профильных специалистов атомной энергетики России и Ирана. В ходе переговоров, как сообщил посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью газете Tehran Times, одним из ключевых пунктов повестки станет обсуждение строительства новой иранской АЭС «Хормоз».

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Дипломат пояснил, что российские и иранские профильные компании продолжают активную фазу консультаций, направленную на выработку договорно-правовой базы для реализации этого масштабного перспективного проекта. Очная встреча представителей двух стран запланирована на конец июня – начало июля текущего года, и вопрос возведения атомной станции будет включен в программу переговоров.

Напомним, что договоренности о строительстве АЭС «Хормоз» были закреплены на межгосударственном уровне 26 сентября 2025 года подписанием контракта на сумму 25 миллиардов долларов.

Примечательно, что инициатива о возведении объекта поступила еще в феврале 2024 года от тогдашнего президента Ирана Эбрахима Раиси. Согласно проекту, станция будет состоять из четырех энергоблоков с совокупной мощностью 5000 МВт и разместится на территории провинции Хормозган, в районе городов Минаб и Сирик.