Спецпредставитель Путина высмеял инцидент с кондиционером фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии( ЕК) Урсула фон дер Ляйен имеет право на кондиционер в своем высоком кабинете в отличие от «слуг с нижних этажей». Так спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал инцидент в штаб-квартире ЕК в Брюсселе.

Дмитриев привел информацию западных СМИ о том, что в брюссельской штаб-квартире ЕК из-за сильной жары отключили кондиционеры всем, кроме фон дер Ляйен и ее комиссаров. Остальные работники сочли это «феодализмом и позором».

«На верхних этажах Еврокомиссии работают гораздо усерднее, так что, конечно, они имеют право на кондиционер в отличие от слуг с нижних этажей», — написал Дмитриев.

Накануне в Бельгии зафиксировали температуру воздуха +34,2 градуса. Это рекорд для страны. Экстремальная жара стоит в эти дни по всей Европе.