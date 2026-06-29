Путин назвал удачной встречу с Лукашенко в неформальной обстановке

Президент России Владимир Путин назвал встречу в неформальной обстановке с белорусским лидером Александром Лукашенко удачной и содержательной. Об этом он сообщил в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

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"Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке", — рассказал российский президент.

Глава республики провел встречу с Путиным на Валдае 26 июня. Переговорная повестка включала актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Минска в разных сферах, реализацию совместных проектов. В центре внимания также находилась международная тематика и обстановка в регионе. Переговоры продолжались два дня.

Некоторые журналисты обратили внимание на то, что пресс-службы лидеров двух стран не публикуют никаких фотографий и ограничиваются общим описанием обсуждаемых тем. 2 июня главы государств провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия.