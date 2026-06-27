Запад провоцирует конфликты в разных регионах мира. Некоторые западные чиновники уже поставили Ближневосточный регион «на грань масштабной войны» и теперь занялись раскачиванием ситуации на Балканах, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что Евросоюз и НАТО в собственных интересах разжигают конфликты во всех частях Евразийского континента.

«Они спровоцировали кризис в Восточной Европе, на Украине, раскачивают Балканы, поставили на грань масштабной войны Ближний Восток. Мы все видим, какие трагические события там происходят», — отметил посол.

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Ранее сообщалось, что гонка вооружений на Ближнем Востоке, резко ускорившаяся в 2026 году, создает долгосрочные риски возобновления серьезных масштабных конфликтов в регионе, считает востоковед Григорий Лукьянов.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут завершиться уже в 2026 году. По его словам, все зависит от желания нескольких ключевых фигур. Белорусский лидер отметил, что нынешняя нестабильность в мире связана с человеческим фактором.