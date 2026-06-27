В МИД России оценили сроки отмены западных санкций

Западные страны не намерены отказываться от санкций против России в долгосрочной перспективе, считает посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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«Анализ процессов, происходящих в международных отношениях, во внешнеполитической сфере, все же показывает, что ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе никто на Западе не собирается отказываться от санкционной политики», — сказал дипломат.

Ранее Совет Евросоюза официально продлил действие экономических санкций против России на год — до 31 июля 2027 года. Ограничения охватывают торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов.